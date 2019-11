Calendrier de l'avent insolite : La Boîte du Fromager

Fière du terroir, La Boîte du Fromager met l’accent, sur le savoir-faire traditionnel et sur la qualité des produits choisis. Un voyage gustatif pour tous les amoureux de fromages français (on adore le fromage belge aussi mais le calendrier est français).

Le concept du calendrier de l’avent n’est plus à expliquer : chaque jour, un petit cadeau. Si avant, on avait un petit bonhomme en bois, si dans notre enfance on recevait un chocolat, maintenant de nombreuses marques se sont emparées du concept et le déclinent à toutes les sauces. Rébecca Mativet-George, fondatrice de La Boîte du Fromager, surfe sur la vague (de fromage raclette) et elle a bien raison !

Un jour, un fromage

Pour ceux qui ont un chat, il sera ravi de dormir dans la boite (c'est du vécu) - © La Boîte du Fromager

Ce calendrier nous permet de découvrir, du 1er au 24 décembre, 24 fromages différents : des traditionnels ou des plus rares dont on n’a jamais entendu parler et qui viennent de régions ou de villes de France inconnues au bataillon.

On vous voit vous torturer les méninges : mais comment fait-on pour 1. recevoir 24 fromages et 2. les conserver sans qu’ils tournent tous au roquefort d’ici la fin du mois ? Pas de stress, le concept a été pensé jusqu’au bout (et heureusement) : les fromages sont envoyés par deux colis réfrigérés de 12 fromages (à 10 jours d’intervalle) pour garantir la fraîcheur des produits (et hop, on n’a pas 7 roqueforts en fin de mois!). On l’a testé, la livraison se fait dans un délai très court (moins de 24h pour nous).

Le plus : un plateau de présentation en bois très classe, qui pivote et contient 4 couteaux à fromage (attention, on ne coupe pas le comté avec le même couteau que le chèvre !)