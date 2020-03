Buzz autour du lait d'avoine: futur roi des laits végétaux?

Il pèse encore peu sur le marché des laits végétaux mais le lait d'avoine connaît une croissance inédite qui pourrait le voir devancer un jour le soja ou l'amande, grâce à son goût, ses vertus nutritives, environnementales et son coût.

Le géant américain du yaourt Chobani, les cafés Starbucks, Nesquik, la chaîne de fast-food Dunkin: tous, en l'espace de quelques mois, se sont lancés sur le lait d'avoine. "Il y a un buzz autour du lait d'avoine, particulièrement aux Etats-Unis, que l'on ne voit pas sur les autres laits végétaux", observe Andy Coyne, correspondant alimentation pour le cabinet d'analyses de données GlobalData. Les laits de substitution au lait de vache ont de plus en plus de succès, bien que certains soient plus ou moins bons pour l'écologie.