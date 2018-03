Budapest et Vienne couronnées par le guide "Michelin Main Cities of Europe 2018"

Les grands vainqueurs de la 37ème édition du guide Michelin des grandes villes européennes sont Budapest et Vienne, chaque capitale enregistrant deux nouvelles adresses doublement étoilées cette année.

La capitale de la Hongrie a décroché ses deux premiers restaurants à deux macarons du célèbre guide rouge dédié aux grandes villes européennes.

Le restaurant Onyx, où le chef Adam Meszaros modernise la cuisine traditionnelle hongroise avec aplomb, a été promu cette année.

Comme le note Michael Ellis, le directeur international du guide dans un communiqué, "Onyx offre une expérience culinaire des plus élégantes". "On trouve sur l'assiette du raffinement, de la maturité et chaque plat explose d'originalité", précise Michael Ellis.

Autre ville européenne ayant su tirer son épingle du jeu dans l'édition 2018, Vienne. La capitale autrichienne, qui offre la meilleure qualité de vie au monde selon l'indice Mercer chaque année depuis neuf ans, a aussi accueilli deux nouveaux restaurants deux étoiles. Par exemple, le Konstantin Filippou qui, selon Michael Ellis, offre une cuisine sophistiquée pleine de finesse.

Vienne a aussi enregistré quatre nouvelles adresses une étoile.

Le guide Michelin "Main Cities of Europe" est rédigé en anglais et vise en priorité un lectorat de voyageurs d'affaires, qui se retrouvent souvent parachutés dans de nouvelles villes pour quelques jours.

58 nouveaux restaurants ont acquis leur premier macaron dans l'édition 2018 de ce guide, alors que 59 nouvelles adresses ont été ajoutées à la section Bib Gourmand du guide, qui reconnait les adresses de qualité offrant un bon rapport qualité/prix.

Cette version européenne du guide rouge couvre les grandes métropoles du continent, de la Belgique à la République tchèque en passant par le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, l'Italie, la Norvège, la Pologne et la Suède.

"Main Cities of Europe" paraîtra en librairies le 16 avril.