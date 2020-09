Brad Pitt sort une bouteille de bulles, vous pourrez la déguster le 15 octobre

Fans de l'acteur américain, arrêtez tout ! On connaît tout ce qui va vous faire craquer pour le premier champagne rosé lancé par Brad Pitt. Il s'appelle "Fleur de Miraval" et on pourra le déguster à partir du 15 octobre.

Brad Pitt a décidé de ne plus se contenter de faire du rosé de Provence. Le héros de "L'étrange histoire de Benjamin Button" se lance dans la production de champagne rosé, aux côtés de la famille Péters, propriétaire de 20 hectares de vignes sur la très recherchée côte des blancs. Ici, le chardonnay est roi. Elle détient notamment des parcelles au Mesnil-sur-Oger, village emblématique inscrit en grand cru. Brad Pitt n'a pas choisi n'importe quel propriétaire-récoltant, puisque la famille Péters envoie ses caisses de champagne dans 70 pays à travers le monde.

Pour ce projet effervescent, la star hollywoodienne est accompagnée par la famille Perrin avec laquelle elle a construit le succès mondial de Miraval, un rosé de Provence dont les qualités ont été maintes fois reconnues par les grands dégustateurs. Son ex-femme Angelina Jolie fait aussi partie de cette aventure provençale, qui prend forme à Correns dans le Var. Le couple avait acheté le domaine, qui s'étend aujourd'hui sur 1000 hectares, pour 35 millions d'euros en 2011.

C'est justement la famille Perrin qui a mis Brad Pitt en contact avec la famille Péters pour l'élaboration d'un champagne rosé. Nom de code : Fleur de Miraval. Les bulles sont produites à partir d'un assemblage avec 75% de chardonnay et le reste en pinot noir.

Groseille, framboise, bouche saline et iodée... Voilà comment résumer ce premier élixir effervescent signé Brad Pitt. Le champagne est conditionné dans une bouteille très élégante, toute de noire vêtue, pour éviter le passage des ultraviolets. Ceux-ci altèrent l'évolution du vin.

Seules 20.000 bouteilles ont été produites. Mais, il y a fort à parier qu'un second millésime complète la jeune collection ; la famille Péters évoquant la sortie d'une première édition...