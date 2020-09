Boulettes aux glands, biscuits au maquereau : des étudiants inventent la cuisine de demain

Des boulettes à base de glands, une génoise conçue spécialement pour les seniors, des biscuits au poisson… Le concours Electrophelia a récompensé l’innovation culinaire d’étudiants de toute la France.

Ecotrophelia, les Trophées étudiants de l’innovation alimentaire, ont été créés en 2000 par Dominique Ladeveze, responsable de l’enseignement supérieur de la Chambre de commerce d’Avignon, pour récompenser des projets liés aux "aspirations du consommateur d’aujourd’hui en termes de qualité nutritionnelle, de goût, de proximité et d’éco-responsabilité", selon l’organisateur de l’événement.

Boulettes de glands

Le premier prix a été remporté par les "Croc’s Magnon", un partenariat de l’École nationale vétérinaire et de l’école de design de Nantes. Cette recette de boulettes de glands et de poisson, sauce au persil, a séduit le jury par l’originalité de son ingrédient principal et son procédé de fabrication : les étudiants ont récupéré des chutes de filetage de lieu noir chez les industriels pour les cuisiner.

Une génoise pour les séniors

Le "POFiné", une génoise pensée pour les séniors, a raflé la deuxième place : imbibée de jus de fruits pour faciliter la mastication, elle est accompagnée d’une mousse fruitée. La recette a aussi remporté le prix Innovation Nutrition.

De l’apéritif au dessert, chaque plat est pensé dans une démarche écoresponsable. La "Bombe à l’ail", un mélange d’ail, de haricots et d’amandes, produits dans le Sud-Ouest, a remporté le prix de l’Innovation Fruits et Légumes.

"Au-delà de sa saveur, la production, la transformation et la distribution du produit dans un périmètre régional le valorisent encore plus", ont souligné les organisateurs.

Les Seackers, biscuits croquants au maquereau, cochent les mêmes cases : "confectionnés en France à partir de matières premières 100% locales", ils ont remporté le prix Innovation Produit de la Pêche française, une nouvelle catégorie de cette édition.