Bon plan : des restos à -50% jusqu'au 7 avril

L’année dernière, l’action POP DAYS de TheFork offrait des réductions allant jusqu’à -50% sur votre repas chez les restaurants partenaires sélectionnés. C’est l’heure d’une nouvelle édition, mais cette année, TheFork s’est aligné sur ses collègues européens et l’a rebaptisée TheFork Festival (tant que le principe reste le même, le nom n'a que peu d'importance).

L’action se déroule du 8 mars au 7 avril, mais vous pouvez réserver dès aujourd’hui ! TheFork propose à cette occasion une sélection de restaurants dans lesquels vous pouvez effectuer une réservation via l’app ou le site web, et où vous pouvez économiser, durant un mois entier, jusqu’à la moitié du montant de votre addition. Les réductions du festival commencent à partir de -40% et vont souvent jusqu’à -50%. En plus, vous aurez le chix puisque cette année, ce sont pas moins de 100 restaurants qui participent au festival!

Attention par contre à bien regarder les conditions qui ne sont pas toutes les mêmes dans chaque restaurant. Parfois les réductions se font uniquement sur le menu ou sur la carte et, souvent, les boissons ne sont pas comprises.

Plus d'infos et les restaurants participant : https://www.thefork.be