Boire belge pour les fêtes de fin d’année : voici quelques idées !

Ces dernières années n’ont pas été faciles pour une majorité des commerces, artisans et producteurs, se retrouvant souvent dans l’embarras des restrictions liées au coronavirus. C’est pourquoi un élan de solidarité a saisi la population depuis mars 2020 et, au moment des fêtes (et d’une énième vague qui n’enchante personne), il ne faut pas baisser les bras. Continuons à soutenir nos producteurs belges en posant sur la table des bouteilles de notre plat pays !

Si pour manger, vous avez l’embarras du choix ( on a testé le Noël Picard à 12 euros par personne de l’apéritif au pousse-café, si ça peut vous donner des idées ), pour boire il y a encore plus d’options. Entre le champagne, le vin, les alcools forts, le thé et le café, buvez ce que vous voulez !

Les fêtes de fin d’année approchent et on commence à se poser des questions pour les grands soirs : que va-t-on manger ? Que va-t-on boire ?

Etienne Bouillon, amoureux de son Terroir de Hesbaye veut le mettre en valeur aux yeux de tous et se tourne vers le Whisky puisque le sol de la région est l’un des trois meilleurs au monde pour la culture des céréales : une superposition unique de limon, d’argile et de sédiments rocheux offre la possibilité de cultiver une orge qui développe une complexité aromatique inégalable. Le Single malt est produit dans une seule et unique distillerie, contrairement au Pur malt

A mi-chemin entre le gin et le Spritz classique et avec une teneur en alcool de 28 ° vous pourrez faire de chouettes cocktails colorés (et belges, on ne le répétera jamais assez) avec l’Eole Belgian Spritz .

Nouveaux en Belgique, les Rhums arrangés " Rum Babs " sont nés en novembre 2020 et en vente depuis le mois de mars 2021. Le Rhum arrangé, ou, plus officiellement, du Punch au Rhum est courant dans tous les pays où se cultive la canne à sucre : on fait macérer des épices, des baies ou des fruits dans l’alcool de canne pour donner au Rhum des saveurs supplémentaires et originales.

Gaëlle, vient de Madagascar où elle a grandi avec cette tradition. Après la rencontre avec Sebastiaan Vandendael qui allait devenir son conjoint, elle se lance dans l’aventure du rhum arrangé en Belgique et crée les Rum Babs, sous les conseils et avec les recettes de ses tantes, grands-tantes et grands-mères. Du vrai, du bon (en vente dans différents points de vente) !

On retrouve pour l’instant deux types de rhum arrangés :

à base d’ananas, de vanille et de poivre rose

avec des bananes, de la vanille, du gingembre et de la cannelle.

Et la cannelle, ça fait Noël ! Alors on rajoute un peu de soleil et de cannelle à notre repas de Noël (ou pour Nouvel an !). Et si en plus ça peut faire une bonne action en même temps, comme l’explique Gaëlle : " Le bien-être environnemental et l’accès à l’éducation sont deux sujets qui nous tiennent à cœur. C’est pourquoi nous avons décidé qu’une partie de la vente de chaque bouteille servirait à soutenir chaque année un projet différent à Madagascar."

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.