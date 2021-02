Beyond Meat s'allie à McDonald's et à KFC sur le long terme.

La start-up américaine Beyond Meat, qui fabrique des steaks et saucisses à base d'aliments végétaux uniquement, a annoncé avoir signé des partenariats avec les géants du fast-food McDonald's et Yum! Brands (KFC, Pizza Hut et Taco Bell).

Ces partenariats sont qualifiés de "stratégiques" et portent sur une période de trois ans pour McDonald's et sur "plusieurs années" pour Yum! Brands, selon deux communiqués distincts. Décidément, de nombreux géants de l'alimentation passent au végan !