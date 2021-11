Beaujolais Nouveau : c'est quoi, un vin primeur ?

On dit d'un vin qu'il est primeur lorsqu'il est consommé dans l'année de sa récolte. Dans le cas du Beaujolais Nouveau, les vendanges ont eu lieu à la rentrée dernière tandis que les premières bouteilles seront débouchées le jeudi 18 novembre à minuit.

Seules les appellations Beaujolais et Beaujolais-Villages peuvent présenter la mention "nouveau" ou "primeur" sur l'étiquette. Mais le vignoble qui précède la région lyonnaise n'est pas le seul à élaborer ce type de vin. En rouge, on en trouve aussi dans la Loire, notamment en Touraine et en Anjou, mais aussi plus au sud, à Gaillac, ou encore dans les côtes du Roussillon.

Cépage roi du Beaujolais, le gamay à jus blanc n'a disposé que de quelques semaines pour macérer avant la commercialisation du Beaujolais Nouveau.

Les raisins restent en cuve durant quatre à cinq jours maximum. Les vignerons ont recours à une macération semi-carbonique pour produire leur jus. Sous l'effet des levures ajoutées, le processus de fermentation est enclenché. Du gaz carbonique se crée, ce qui fait augmenter la température mais aussi la pression. On soutire ensuite le liquide, qui se distingue par son fruité puisqu'il n'a été en contact avec les peaux que très peu de temps.