Beaujolais Nouveau: 4 clichés sur le vin qu'il ne faut pas écouter

Le Beaujolais Nouveau n'est plus cette boisson uniforme que l'on faisait couler à flots sans prêter attention à son goût dans les années 80 et 90. L'appellation a effectué une véritable montée en gamme ces dernières années, grâce au travail des producteurs qui décident de proposer leur propre vision du Beaujolais, en choisissant par exemple d'effectuer une macération plus ou moins longue (de maximum sept jours). Si le Beaujolais Nouveau reste un outil de communication, il n'en existe pourtant pas qu'un seul. Le vin primeur est pratiqué pour deux appellations du vignoble: le Beaujolais et le Beaujolais Villages .

Si le Beaujolais Nouveau est un nectar facile à boire et dont la bouche fait éclater le fruit, le vin primeur recoupe une variété de palettes aromatiques, dessinées par chaque vigneron et par les terroirs divers du vignoble à gamay.

Le vin rouge est indissociable du fromage

Le vin rouge ne serait donc pas le meilleur accord qui soit avec le fromage? Le service du camembert avec un verre de rouge remonte en fait à une vieille époque, lorsque le vin trônait sur la table du matin jusqu'au soir. Sa qualité n'avait rien de comparable avec celui d'aujourd'hui. On osait même le couper à l'eau. Le fromage, quant à lui, permettait d'en cacher... le goût. Une autre hypothèse avance que le fromage étant servi après le plat de viande, sur lequel on sert généralement un vin rouge, il est plus aisé de poursuivre avec la même étiquette.

Si le vin rouge et le fromage ne fonctionnent ensemble que très rarement, des explications concrètes s'imposent. La structure de la boisson et ses tanins, en se confrontant à l'acide lactique du fromage ou à sa croûte amère, produisent une saveur métallique désagréable si on l'avale avec un morceau de brie par exemple. Le vin rouge peut fonctionner lorsqu'il s'agit d'un jeune millésime et fruité. Pour les plus anciens, les tanins qui ont été affinés par le temps seront détruits par le caractère trop affirmé d'un coulommiers.