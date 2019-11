Beaujolais: et si l'on dégustait aussi les autres vins nouveaux?

Dans le monde complexe de Bacchus, où le Beaujolais Nouveau dégoupille son vin primeur chaque troisième jeudi du mois de novembre, un vin primeur n'est pas nécessairement un vin nouveau. Qui plus est, le Beaujolais est loin de constituer l'unique vignoble où déguster ces jeunes nectars. Explications.

Qu'est-ce qu'un vin primeur?

Dans les deux cas, primeur et nouveau, on évoque bien les jus d'une vendange toute récente. Les nectars sont jeunes. Tout est en réalité une question de réglementation et de langage. Pour être primeur, un vin a bénéficié d'une mise en bouteille avant le printemps de l'année suivante. Celle-ci intervient en fait juste après les vendanges.

Surtout, ne peut être primeur qu'un nectar correspondant à une appellation d'origine contrôlée, comme pour le Beaujolais et Beaujolais-Villages. En conséquence, ces dernières ne sont pas les seules à proposer un vin primeur. Dans la Loire par exemple, en Touraine, on peut aussi déguster un jeune nectar fruité né des dernières vendanges dès le troisième jeudi du mois de novembre. Durant de nombreuses années, la sortie du Touraine Primeur s'est accompagnée de nombreuses manifestations.

Attention à ne pas confondre la saison des vins vendus en primeur au tout début du printemps dans le Bordelais. Une tradition qui a donné lieu à un langage raccourci, en "vin primeur". Les vins des châteaux bordelais, qui sont dégustés par des experts durant cette période, ne sont commercialisés que deux années plus tard, au minimum.