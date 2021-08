Barbecue végan : les clés pour bien le réussir

Il est encore temps de profiter des derniers rayons de soleil de l'été, d'allumer le feu et de faire griller les saucisses. Vous êtes végan ? Rassurez-vous, nombreuses sont les alternatives dans le commerce : steak de légumineuse, saucisse de soja... Il y en a pour tous les goûts ! Si vous êtes novices mais voulez épater vos invités, voire même "clouer le bec aux viandards", voici quelques conseils bien utiles. Spoiler : tout se joue sur la sauce !

Le grill : la taille compte

Tout ce que vous pouvez faire avec un barbecue carné, vous pouvez le faire avec un barbecue végan. Pour les coauteurs du livre de recettes "Vegan BBQ", oubliez le matériel hyper sophistiqué. Un grill d'entrée de gamme est amplement suffisant. En revanche, si vous optez pour une grille trop petite, vous serez vite limité si vous souhaitez ajouter des aubergines, courgettes et autres poivrons.

Grill, poêle ou four ?

Il existe des alternatives au charbon de bois, comme le grill à gaz. Gros avantage : il est bien plus facile à nettoyer. Et sa température est réglable en un claquement de doigt, contrairement au charbon. Dernier recours pour les appartements : la poêle à griller ou même le four.

Munissez-vous d'une bonne paire de pinces !

Pour éviter le coup de la saucisse sauteuse, on opte pour une vraie bonne pince, sans oublier les gants pour éviter de se brûler, et la spatule. Pensez aussi à un linge imbibé d'huile pour la plaque. La viande végétale ne contient pas de graisse et peut vite roussir. En option, si vous prévoyez d'alterner viande et poivrons sur des brochettes, pensez à des piques en bambou ou en métal.

Les sauces et marinades

Au-delà du matériel, c'est là que tout se joue. Puisque, c'est bien connu, un barbecue commence bien avant que l'on allume le feu ! On pense aux épices pour ajouter du goût aux steaks, surtout si l'on projette d'en faire des burgers. Quant au tofu, au tempeh ou au seitan, on peut les faire mariner, minimum 20 minutes et jusqu'à toute une nuit pour plus de goût. On y met de l'huile que l'on relève de piment et de vinaigre, voire de vin rouge ou blanc. Attention cependant de ne pas se laisser piéger : pour les produits marinés, on fait cuire à basse température sous peine de récupérer "de la semelle".

Les accompagnements

