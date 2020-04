Back to basics : façonner une pâte brisée.

Peu importe la terminologie, elle est aussi facile que rapide à préparer. Et apprendre à la façonner fera réaliser aux débutants combien il était inutile de se ruer sur les pâtes toutes prêtes des grandes surfaces. Le temps vous manque ? Préparer une pâte brisée ne demande pas plus de 10 minutes , emballage dans le film alimentaire avant la mise au frais compris.

A nous les quiches, les tourtes et pourquoi pas pour les plus avertis, les pâtés en croûte ! La pâte brisée ouvre le champ des possibles pour tout amateur qui saura également improviser une recette sucrée avec la même base. Magique, devrait-elle s'appeler.

Principes

L'avantage du fait maison : on sait ce qu'il y a dans la recette. Avec la pâte brisée, on ne passe pas par quatre chemins : de la farine, du beurre, du sel et un œuf si on veut apporter davantage de goût.

On creuse un puits au centre de la farine, sur le plan de travail ou dans le robot. Et on amalgame avec l’œuf et l'eau. Le beurre coupé en morceaux vient alors s'ajouter avec le sel. Inutile d'insister sur la manipulation de la pâte, on doit la malaxer le moins possible. En la travaillant trop, on la rend plus friable. La farine doit simplement enrober les dés de beurre.