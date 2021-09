Avez-vous déjà testé le miel made in Woluwé ?

Depuis 7 ans, Rob s’est lancé dans la production du miel urbain en installant des ruches sur le toit du magasin, pour offrir à sa clientèle de gourmets son propre miel local, le miel de Woluwe by Rob.

Le miel fait partie de ces bienfaits de la nature offerts par les abeilles, bourré de qualités naturelles (en plus d’être délicieux), on n’hésite pas à l’utiliser sur la tartine, dans le thé ou dans nos préparations culinaires. Et s’il est ultra-local, c’est encore mieux !

Attention, si le miel est un produit simple, il peut parfois réserver de mauvaises surprises telles que l’ajout de sucre, le mélange de miels d’origines imprécises ou bien encore la pasteurisation. Soyez attentifs aux étiquettes d’origine qui vous donneront des indications relatives à la traçabilité du miel que vous sélectionnerez.