Au Japon, les protections anti-Covid sont devenues une vraie expérience à table

A Tokyo, un restaurant s'est inspiré des protections anti-Covid entre clients pour en faire une véritable expérience à table. Les convives dînent un menu spécial concocté autour d'ingrédients fermentés nichés sous la douce lumière d'une lanterne traditionnelle, fabriquée par un artisan ancestral. Un concept tout à fait sérieux... et qui coûte un bras !

Et lorsque leur réouverture est conditionnée à la mise en place de solutions de protection contre le Covid-19, les idées fusent pour installer les clients derrière des parois.

Souvenez-vous. Mars 2020 : l'Europe entre en confinement en raison de la pandémie de coronavirus. Bars et restaurant baissent le rideau.

A Tokyo, la chaîne d'hôtels de luxe Hoshinoya propose dans l'une de ses auberges de déguster son repas abrité par une immense lanterne ressemblant aux fameuses lampes en papier et bambou japonaises. On connaît le pays du Soleil-Levant pour sa capacité à mixer judicieusement traditions ancestrales et nouvelles technologies.

Dans cette nouvelle expérience, l'adresse tokyoïte propose un vrai clin d’œil à ces lanternes, confectionnées encore artisanalement par la maison Kojima Shoten à Kyoto. Cette adresse mythique de l'ancienne capitale impériale a ouvert ses portes à la fin du XVIIIe siècle.

Elle a fabriqué des lanternes géantes en remplaçant le papier par du vinyle pour que les convives puissent se regarder.

Cette "cloche" mesure 10,2 mètres de haut et présente un diamètre de 75 cm. L'adresse a mis en place tout un cérémonial pour accueillir les clients, qui investissent une pièce de 40 m² entièrement dédiée à l'expérience.