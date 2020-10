Si aujourd’hui on n’imaginerait pas un repas sans songer à l’étiquette parfaite pour l’accompagner, c’est pourtant bien le cuisinier du restaurant parisien Lucas Carton qui a inscrit l’accord mets et vins comme marqueur fondamental de notre culture culinaire. Et ce paramètre est d’ailleurs reconnu comme l’un des piliers inscrits par l’Unesco.

La non-omission du fromage

Au fait, ça ressemble à quoi un repas à la française ? - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Un vrai repas français n’omet certainement pas le service du fromage. Rien d’étonnant quand on sait que l’Hexagone compte plus de 1.2000 variétés différentes. Dans un rapport d’informations consacré aux arts culinaires publié par le Sénat, on comprend toute l’importance de ces produits laitiers en une seule phrase : "L’Histoire du fromage, c’est un peu de l’Histoire de France".

Le document explique que "étroitement mêlé à l’Histoire française et à sa tradition, le fromage est d’abord un produit de terroir, souvent fabriqué dans une aire géographique restreinte et selon des méthodes bien caractéristiques. C’est souvent le lieu de production qui donne son nom au fromage. […] Les fromages français contribuent à la diversité culturelle et sont représentatifs de la créativité humaine, du patrimoine culturel de la France et de ses différentes communautés".

