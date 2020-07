Au fait, c'est quoi un smashed burger ?

La recette

1. Préparez les buns

Le mieux, c'est de suivre les conseils d'un chef pour réussir cette pâte levée. Pour ce faire, Patrick Pailler, qui s'occupe des créations sucrées du Café Pouchkine, avait dévoilé sa recette lors du confinement. La technique s'apparente à celle d'une brioche, avec un temps de pause amoindri. Une nuit au réfrigérateur suffit après la préparation de la pâte. On la fait gonfler dans un four à 40° (ou à la température la plus basse de son four), avec un grand saladier d'eau posé dans le fond pour apporter de l'humidité lors de la pause. On les cuit à 200° durant un petit quart d'heure.

Lors de la préparation de la pâte, on n'oublie pas de ne jamais verser le sel sur la levure fraîche, qui à son contact perd, toute efficacité et empêche les buns de gonfler !

2. Façonnez les steaks hachés

Difficile de trouver un steak haché à la fine épaisseur dans le commerce pour respecter les codes d'un vrai smashed burger. Le mieux, et le plus simple, consiste à préparer son propre "hamburger patty" (steak haché en anglais). On opte pour de la viande hachée fraîche sans avoir peur d'opter pour celle qui présente un pourcentage de matières grasses le plus élevé afin d'éviter que la chair ne soit sèche après cuisson. Rien n'empêche de préparer son propre assaisonnement en mélangeant échalote ou oignon et œuf à la viande. On n'oublie pas le sel et le poivre. Il suffit de former un steak à l'aide d'un emporte-pièce ovale. Ensuite, entre deux feuilles de papier sulfurisé, on aplatit la viande avec un rouleau à pâtisserie. Et surtout, on réserve au réfrigérateur durant au moins une heure.

3. Cuisez les steaks hachés

On fait chauffer une plancha à feu vif et on pose les steaks hachés tout juste sortis du réfrigérateur. On appuie sur chacun à l'aide d'une spatule et on retourne de suite.

4. Ajoutez la garniture de votre choix

On insère sous les buns cuits tout ce qui nous fait plaisir : une tranche de cheddar, de la poitrine fumée saisie sur la plancha, des oignons caramélisés préalablement dans une poêle avec un soupçon de vinaigre balsamique... Sans oublier sa sauce préférée !