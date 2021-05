Artichaut : 6 infos insolites que vous ignoriez sur ce légume.

Croquant, craquant et parfois même utilisé par la CIA en nom de code, cet aliment que l'on aime effeuiller fait son grand retour dans nos assiettes. Pourtant, on le connaît mal. Six infos pour y remédier.

Il est intimidant avec son physique atypique pour les cuisiniers du dimanche. Sa préparation est technique, son goût savoureux. Et il arrive dans nos assiettes alors que mai pointe le bout de son nez.

A la barigoule dans le sud de la France, frit en Italie, farci en Tunisie. Il mélange les saveurs et inspire le bassin méditerranéen, dont il est originaire.

Ce légume est bourré de bienfaits et source de vitamine B9, de potassium, de cuivre, de fer, de magnésium et de manganèse. Et il recèle bien d'autres secrets...