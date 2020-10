Après le steak vegan, voici... l'oeuf végan !

L’œuf est un des aliments les plus consommés au monde. Brouillés avec des pancakes aux Etats-Unis, en omelette au homard en France, en petits morceaux dans un pad thaï thaïlandais, dans un bol de riz frit au Vietnam, en galettes aux légumes en Inde... A l'échelle internationale, on consomme 145 œufs par habitant et par an, d'après la FAO (l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture).

Après le steak sans viande, un oeuf liquide à base de légumes

Avec la modification des habitudes alimentaires et le succès grandissant du régime flexitarien, cet aliment de base n'échappe pas, lui non plus, aux recherches pour produire une alternative sans protéine animale. Le succès mondial du steak de bœuf sans viande, incarné par les start-ups américaines Impossibles Foods et Beyond Meat, a logiquement ouvert les appétits. En Inde notamment, où une jeune entreprise a fait de l’œuf végan son produit phare.

EVO Foods a élaboré une recette à base de protéines de légumes pour composer un œuf sans protéine animale. La start-up reconnaît que la texture de son innovation est plus moelleuse qu'un œuf ordinaire. Et différence de taille : l’œuf est... liquide ! On ne sait pas à partir de quels légumes précisément la jeune entreprise a travaillé.

Concrètement, les protéines sont extraites puis fermentées avant d'être injectées d'agents de texture. L’œuf peut se garder au frigo durant 6 mois.

Des investisseurs américains ont déjà misé sur cette innovation alimentaire, qui doit être lancée aux Etats-Unis en avril 2021.

Encore une innovation alimentaire farfelue ? Pas si sûr. En France aussi, où les végans ne représenteraient que 0,5% de la population d'après des estimations du cabinet Xerfi, on a osé fabriquer un œuf sans attendre quoi que ce soit de la poule. Deux étudiantes en biologie ont enchaîné la cinquantaine de tentatives pour obtenir un œuf à base d'ingrédients d'origine végétale et minérale. Nom de code : les Merveilloeufs.