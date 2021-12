Après la viande, nous goûterons bientôt aux fruits et légumes maturés

Une poire dure comme du béton, une mangue bien trop jaune ou une tomate trop rigide pour être juteuse... Qui n'a jamais été agacé par des fruits et légumes pas assez mûrs pour être cuisinés le jour J, ou le lendemain ? Voilà une situation qui pourrait bientôt changer grâce à une armoire de maturation. Vous connaissez déjà le principe avec la viande, comme la côte de boeuf ou l'entrecôte qui gagnent en finesse et en caractère lorsque le boucher les conserve soigneusement dans un réfrigérateur à une température adéquate.

Pour les fruits et légumes, il existe aussi un intérêt à conserver certaines variétés à la fraîcheur adaptée ou selon une hygrométrie judicieusement choisie, chaque espèce réagissant différemment à la chaleur et à l'humidité.

Moins acides, les aliments peuvent se charger davantage en sucre naturellement, tout comme leur coloration peut être renforcée.

Dans une publication professionnelle datant déjà de 2012, le centre technique au service de la filière des fruits et légumes (CTIFL) écrivait que "les pêches, poires, abricots et kiwis expriment tout leur potentiel gustatif à pleine maturité et donnent alors la plus grande satisfaction au consommateur [...] Dans les circuits commerciaux actuels, maîtriser la maturation des fruits nécessite une réelle expertise et le respect d'étapes clés".