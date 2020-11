Après Halloween, recyclez vos courges !

Purée ou gratin de citrouille ? Après l'atelier de lanternes pour Halloween, heureusement qu'il n'y a pas que ces deux recettes pour recycler les courges. En compost, en bouillon, en pain ou même en masque pour la peau ou en vase, vous n'aurez aucune excuse pour jeter vos belles cucurbitacées !

En compost Après l'atelier pour créer une lanterne avec une grosse courge, on ne jette ni les filaments ni la chair. Si la purée de citrouille ce n'est pas votre tasse de thé, rien ne vous empêche de découper la cucurbitacée en morceaux pour agrémenter le potager. Cela tombe bien, il faut préparer la terre pour l'hiver et recouvrir les plants les plus fragiles de feuilles mortes. On prépare un mélange, que l'on dispose sur les végétaux. Attention, on ne met pas les graines dans le compost puisque celles-ci peuvent germer !

En apéro A moins de prévoir de planter une rangée de courges dans son jardin, on peut transformer les graines en snack apéritif. Butternut, citrouille, potimarron... Il suffit de les griller au four pour les servir lors d'un prochain apéro virtuel. Le mode opératoire n'a rien de compliqué : on les passe sous l'eau claire et on les laisse sécher toute une nuit. Le lendemain, on les assaisonne à son goût, avec les épices de son choix : paprika, un soupçon d'huile d'olive et du sel. On passe au four à 160°C durant 15 min en vérifiant que les graines ne brûlent pas. Si besoin, on les retourne à mi-cuisson.

En bouillon En préparant vos lanternes d'Halloween au dernier moment, vous pourrez récupérer les pelures une fois la fête passée. Que ce soit de la citrouille, un potimarron ou une butternut, immergez les pelures dans une grande marmite d'eau. Agrémentez des légumes qui vous plaisent si vous en avez l'envie. Assaisonnez de sel et de poivre et laissez cuire à petit feu durant deux heures. Vous pourrez utiliser ce bouillon de la même manière qu'un bouillon de légumes. Remplissez des bacs à glaçons de ce bouillon de courges et vous pourrez ainsi piocher dedans au fil de vos menus.

En vase Si vous n'avez pas l'âme d'un cuisinier mais plutôt d'un décorateur, rien ne vous empêche d'utiliser vos lanternes en vases ! Après l'orgie de bonbons, on tapisse l'intérieur de la courge de mousse imbibée d'eau et on peut aisément planter des branches de feuillage ou des fleurs. Voilà qui va donner un air automnal à votre décoration d'intérieur.

En masque pour la peau Les marques de cosmétiques n'attendent pas Halloween pour vous promettre de sublimer votre doux minois grâce aux vertus de la citrouille. Pour donner de l'éclat à votre teint, vous pouvez préparer vous-mêmes vos soins. La citrouille est riche en vitamines A et en minéraux et permettra de purifier votre peau. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Il suffit d'écraser quelques graines et de les mélanger à un filet d'huile d'olive pour obtenir une pâte à appliquer en masque durant quinze minutes. Sinon, amalgamez la pulpe de la cucurbitacée avec du sucre brun et un peu de miel afin de vous concocter un gommage fait maison. Enfin, préparez de la purée de citrouille pour la mélanger avec une cuillère à soupe de miel et vous créer votre propre soin hydratant.