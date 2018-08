Anne-Sophie Pic représentera la France dans la nouvelle série culinaire de Netflix

La cheffe, qui maintient les trois étoiles de la maison familiale à Valence, participera à la première saison d'un nouveau show culinaire programmé par Netflix cet automne : une compétition internationale de chefs mettant en scène les cuisines du monde.

Netflix a annoncé le lancement d'un nouveau programme culinaire, d'un style totalement différent de ceux qui ont eu du succès sur sa plateforme jusqu'ici, à l'image des épisodes documentaires "Chef's Table". Intitulé "The Final Table", il s'agira d'une compétition derrière les fourneaux, dans laquelle douze chefs des quatre coins du monde seront engagés. Les candidats s'affronteront par équipes de deux.

Objectif à chacun des épisodes de la série : cuisiner les recettes emblématiques de neuf pays qui comptent sur la planète gastronomie, à savoir le Mexique, l'Espagne, l'Angleterre, le Brésil, la France, le Japon, les Etats-Unis, l'Inde et l'Italie.

Autant de grands chefs ont été sollicités pour analyser les créations des participants. Anne-Sophie Pic vérifiera ainsi que les grands principes de la gastronomie française sont bien respectés par les concurrents dans l'épisode consacré à l'Hexagone. Ont aussi accepté de participer la Britannique Clare Smyth, l'Américain Grant Achatz, l'Espagnol Andoni Aduriz, l'Indien Vineet Bhatia, l'Italien Carlo Cracco, le Mexicain Enrique Olvera, le Japonais Yoshihiro Narisawa et la Brésilienne Helena Rizzo.

Les plus doués rejoindront "The Final Table", autour de laquelle tous les chefs stars seront réunis pour désigner les grands vainqueurs.

"The Final Table" sera diffusé dans le monde entier cet automne. Aucune date de lancement n'a pour le moment été communiquée et on ignore encore qui seront les chefs en compétition.