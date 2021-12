Accords mets vins : que boire avec ses insectes pour le Nouvel An ?

Pour une fourmi tisserande , à la saveur acidulée, on opte pour un chenin blanc aux notes florales et fruitées.

Pour la sauterelle , au goût proche de la viande, on choisit plutôt un cabernet sauvignon.

Pour le ver de farine, au goût terreux proche de la noisette, on préfère un rouge plus léger et fruité, comme le grenache, qui révèlera les saveurs.