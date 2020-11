À Saintes, des chefs cuistots s'unissent pour se "sentir moins seul"

Malgré le reconfinement, et les personnels au chômage partiel , "c’était vital" de continuer à cuisiner, explique Anne Chatel, membre comme les autres du "Cercle des restaurateurs saintongeais". "Pour la deuxième fois, on se retrouvait sans travail du jour au lendemain , alors que décembre est notre mois le plus important… Il fallait qu’on fasse quelque chose ensemble".

Avoir un objectif et faire quelque chose de sa journée

Avoir un objectif et faire quelque chose de sa journée - © PHILIPPE LOPEZ - AFP

"Là, on se lève le matin avec un objectif en tête et on dort mieux la nuit", assure Mme Chatel. "On ne fait pas ça pour sauver les meubles financièrement". "On se sent utile, productif. On ne passe pas son temps à se demander quand on va rouvrir", souligne le chef Jean-Luc Bonedeau. "On a tous des comptes en banque qui baissent mais on se soutient, on s’entraide".

La Ville de Sainte a mis à disposition des locaux pour l’emballage et la vente des plats. Une belle initiative publique que l’on ne retrouve pas forcément ailleurs mais qui pourrait sauver pas mal de restaurants puisque l’on n’est pas certain de les voir rouvrir cette année en Belgique.

Patron d’une agence immobilière, Cédric Bienvenu passe tous les jours. Il a droit à un petit cœur sur son sac papier. "Je préfère un vrai repas, ça évite la malbouffe", explique-t-il. "Avec cette initiative, on mange bien et on fait une bonne action".