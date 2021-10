À quoi ressemble la pause café dans le monde ?

On ne badine pas avec la pause café de l'autre côté de la mer Baltique ! En Suède, où la consommation de café avoisine les 8,2 kg par an et par habitant, ce moment s'intitule précisément "fika" et est même réglementé par la loi. Pour chaque heure travaillée, les salariés suédois gagnent cinq minutes d'une pause "fika".

La culture de cette pause est si imprégnée dans la société suédoise qu'elle dépasse le cadre du monde du travail. On parle aussi de "fika" quand on retrouve ses amis ou sa famille autour d'une légère collation, toujours accompagnée d'une boisson chaude. Car pour être "fika", il faut que la pause soit obligatoirement partagée. Le terme provient de l'argot "kaffi", apparu au XIXe siècle. On a inversé les syllabes, conformément au "verlan".

Et que peut-on manger pendant ces pauses si ce n'est les fameuses hirams plätter, ces crêpes suédoises que l'on peut d'ailleurs facilement reproduire lors d'un brunch pour changer nos habitudes et découvrir une nouvelle gastronomie !