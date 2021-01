À la surprise générale, les Rolling Stones se lancent dans le chocolat

"Brown Sugar" devient une barre de chocolat au lait !

Les fans connaissent le tube "Brown Sugar", que le groupe a sorti en 1971 en amont de l'album "Sticky Fingers". Ils pourront bientôt redécouvrir le morceau sous la forme d'une barre au chocolat au lait, qui sera disponible à l'achat sur le site officiel des Stones dès le 29 janvier.

Les plus impatients peuvent déjà goûter "Cherry Red", une autre confiserie mêlant chocolat noir et cerise. Son nom fait référence à la chanson "You Can't Always Get What You Want", dans laquelle Mick Jagger affirme qu'il s'agit de son parfum préféré.

Lire aussi : Le cacao pourrait vous rendre plus intelligent sauf si vous l'êtes déjà

Le prix des deux bars chocolatés risque de ne pas faire plaisir aux amateurs : comptez 5,95 livres par confiserie, plus des frais de livraison s'élevant à 3,95 livres (environ 6,7 et 4,5 euros) !