A l'ail ou au pastis : au Canada, une microbrasserie réinvente la bière

"Il y a une grande part de gastronomie dans la bière", raconte un autre client, Mathieu Gingras. "On ne mangerait pas toujours la même chose et moi, je ne boirais pas toujours la même chose", affirme cet amateur.

L' expérimentation est la marque de fabrique de la microbrasserie, qui produit en petites quantités (en principe entre 500 et 1.000 litres) et brasse à la main.

Créée en 2017, Brasseurs sur demande s'est d'abord spécialisée dans le brassage pour des commandes spécifiques de particuliers ou d'entreprises. Mais avec "la pandémie, le nombre de demandes pour le brassage personnalisé a radicalement baissé", selon Bertrand Lemoyne.

"La microbrasserie se concentre désormais presque exclusivement sur des bières peu communes distribuées en épiceries et supermarchés", ajoute-t-il.

Encore cantonnées aux microbrasseries car produites en volumes réduits, les bières "insolites" sont apparues il y a environ 15 ans dans la province canadienne francophone, d'après Martin Parrot, président de l'Association des microbrasseries du Québec (AmbQ).

Dans la région, le nombre de ces établissements a plus que doublé depuis 2015, s'établissant aujourd'hui à 276, selon cette association. Et dans leur sillage, de plus en plus de détaillants spécialisés ont vu le jour.