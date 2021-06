"A consommer jusqu'au" et "à consommer de préférence avant le" : comment s'y retrouver ?

Avec les départs en vacances, le risque du yaourt oublié dans le frigo est au paroxysme. Comment ne pas s'emmêler les pinceaux entre les dates de limite de consommation et de durabilité minimale ? Et d'abord, de quoi parle-t-on ? On fait le point.

"Je jette ou je garde ?" Qui ne s'est pas déjà retrouvé démuni face à un yaourt orphelin, oublié dans le fond du frigo, mais périmé depuis seulement quelques jours ? Gaspiller, c'est mal, mais une intoxication alimentaire l'est aussi.

Alors que 10% des 88 millions de tonnes de déchets alimentaires sont dus à une mauvaise compréhension du marquage alimentaire, la Commission européenne veut faciliter la lecture des informations. Une volonté judicieuse au vu des 53% de consommateurs qui ne connaissent pas le sens de l'inscription "à consommer de préférence avant le".