A Bethléem, un "Corona sandwich" pour affronter la crise

"Ce nom va se répandre aussi rapidement que le virus"

Plantée à une dizaine de kilomètres du centre de Jérusalem, de l'autre côté d'un haut et épais mur de béton à la peau grise bariolée de tags, Bethléem vit normalement du ballet incessant des cars touristiques.

Mais lorsque la pandémie de Covid-19 est apparue, Bethléem a été bouclée, et Raed Bannoura, silhouette de rugbyman, a perdu sa manne.

Après quelques mois à tourner en rond à la maison, il a décidé d'affronter à sa manière la bête en ouvrant un restaurant au nom pour le moins inusité : le "Corona Sandwich".

"Il était environ six heures du matin, j'ai réveillé ma femme et lui ai dit : 'Je sais comment nous allons appeler ce restaurant'. Elle a dit : 'Comment ?'. Et j'ai répondu : 'Corona'. Elle m'a dit : 'Es-tu fou ?'. Et je lui ai dit : 'Ce nom va se répandre aussi rapidement que le virus'", raconte-t-il.