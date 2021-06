5 recettes originales de thé glacé pour l'été

Les belles journées d’été se présentent enfin à nous, le soleil se montre de plus en plus généreux et vient effleurer nos corps et réchauffer nos esprits. Rien de tel alors qu’un bon thé glacé pour s’offrir un petit éclat de fraîcheur en cette chaleur rayonnante, c’est un coup de peps et un véritable délice pour le palais. Faites du thé glacé votre boisson star de l’été !

Quels sont les véritables secrets de ces thés glacés ? Partons à la découverte de ces breuvages qui allient subtilement saveurs et originalité.