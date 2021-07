5 recettes gourmandes de gaufres estivales sucrées et salées

On l’aime croquante, moelleuse, aux fruits, nappée de chocolat, de sirop d’érable ou de miel, saupoudrée de sucre, aux légumes ou en pain perdu,… On adore cette gaufre dans tous ses états. La gaufre de Bruxelles avait d’ailleurs les faveurs de Max & Fanny qui nous en délivraient la recette, là où Christophe Michalak nous faisait fondre avec sa recette de gaufre de Liège. Que ce délice gourmand soit d’ici ou d’ailleurs, les gaufres nous régalent de toutes les façons qui soit du petit-déjeuner au goûter et font toujours belle mine avec leur aspect gaufré.

La gaufre dans tous ses états, c’est le festival de l’été auquel on vous invite au travers de ces 5 recettes succulentes de gaufres pour lesquelles vous allez succomber.