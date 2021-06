5 recettes de glaces à l’eau rafraîchissantes et originales pour l’été

Qu’il fasse soleil ou même pluvieux, les glaces à l’eau nous font craquer et fondre de plaisir en tout temps. L’été est de bon augure pour ces délices glacés qu’il nous plaît à inventer au fil de nos idées et de nos envies. Cette farandole de saveurs et de fantaisie s’invite pour nos petits breaks fraîcheurs et gourmands ou en guise de dessert tout simplement mais qui reste toujours du plus bel effet. Lire aussi : 3 icepop-apéro à faire chez soi : mojito, tequilla sunrise et rosé pamplemousse Quelles recettes de glace à l’eau vous feront craquer cet été ? Brisons la glace et découvrons toutes les saveurs cachées dans ces desserts remplis de créativité.

Le chocolat : pour fondre deux fois

Le chocolat est la friandise par excellence dans laquelle on a envie de croquer. On a d’ailleurs découvert dernièrement le chocolat cru, vous savez ce que c’est ? Faire des glaces à l’eau au chocolat nous vient peut-être moins spontanément à l’idée et pourtant cette recette simple et originale fera fondre à l’unanimité. C’est "Fourchette et bikini" qui nous propose cette petite fantaisie pour nous rafraîchir cet été. Vous fondrez ainsi une première fois pour le chocolat mais aussi pour ce dessert glacé simple et si savoureux. Mais attention, la tester c’est l’adopter ! Ingrédients : 200 g de chocolat à pâtisser

4 càs de crème liquide légère

50 cl d’eau Recette : Faites fondre le chocolat coupé en morceaux et la crème dans une casserole au bain-marie Laissez refroidir hors du feu Mixez le chocolat fondu avec l’eau dans un blender Versez le mélange dans des moules à popsicles Placez les moules au congélateur pendant une nuit minimum

La pastèque : pour faire le plein de vitamines

La pastèque est le fruit fraîcheur par excellence tant il est gorgé d’eau et subtilement parfumé, il ravit les papilles assoiffées. Ce melon d’eau comme on l’appelle est truffé de bons ingrédients pour notre santé comme le souligne Santé Magazine. En plus de sa consistance en eau, la pastèque est notamment gorgée de : fibres

vitamines A, B6

antioxydants

lycopène

acides aminés

potassium

protéines

magnésium

sucre Et oui, il y a tout cela dans une pastèque. Mais en fait, savez-vous comment on découpe une pastèque ? On vous l’explique ! En plus d’être bon pour la santé, intégrer ce fruit dans vos glaces à l’eau vous fera succomber, ce sera frissons assurés. Suivons le Chef Simon qui nous régale avec cette recette topissime à faire avec votre mixeur. Ingrédients : 1/4 de pastèque

2 càs de sucre

100 ml d’eau très fraîche Recette : Coupez la pastèque en morceaux que vous ajoutez dans votre bol mixeur Versez un peu d’eau et mixez Versez le reste d’eau et de sucre dès la pastèque liquéfiée Ajustez en sucre selon votre goût Versez dans vos récipients et attendez minimum 6 heures à 1 nuit Vous pouvez accommoder à souhait cette recette d’autres fruits ou bien même de jus de fruits, selon affinités.

Fruits et menthe du jardin : pour le peps

Faire une glace à l’eau c’est déjà un plaisir mais quand les ingrédients sont issus du jardin, le goût est décuplé et la saveur n’a pas son égal. La menthe apportera en plus une petite touche fraîcheur, du peps à ce dessert croquant, craquant. On vous propose cette recette que l’on a trouvée sur la chaîne colruyt. Ingrédients : 125 gr de framboises

125 gr de myrtilles

1 branche de menthe fraîche

2 càs de sucre Recette : Au préalable, faites bouillir l’eau dans un poêlon et faites-y fondre le sucre, laissez refroidir le sirop Réservez 8 framboises et 8 myrtilles dans un récipient à bord haut et ajoutez les feuilles de menthe, mixez le tout Déposez un tamis sur un saladier et versez-y la purée de fruits Versez doucement le sirop refroidi dans le coulis de fruits Répartissez délicatement la préparation dans 8 moules à glace et incorporez 1 myrtille et 1 framboise dans chacun d’eux Disposez au congélateur et attendre au grand minimum 4 heures, ou préparez la veille pour le lendemain ce sera encore meilleur !

L’eau de coco : pour une petite touche d’exotisme

L’eau de coco apportera une petite touche d’exotisme à ce dessert fruité et fera frétiller nos papilles. C’est amasauce.com qui nous propose ce dessert original subtilement enrobé de sirop d’érable. Un cocktail de saveurs pour ce délice glacé que vous allez adorer. Ingrédients : 300 g de fruits frais (fraises, mûres, kiwi, framboises, pastèque, blueberries…)

1 litre d’eau de coco

2 càs de sirop d’érable Recette : Lavez les fruits et tranchez-les en rondelles. Disposez-les dans le fond de vos moules à glace Ajoutez le sirop d’érable et arrosez d’eau de coco. Placez pendant 3 bonnes heures au congélateur Démoulez délicatement et dégustez ces petites merveilles

Les fruits rouges : pour une explosion de goût

