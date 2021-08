5 fleurs comestibles et les recettes pour les déguster

Les fleurs sont une pure merveille de la nature, elles embellissent nos jardins ou fleurissent nos potagers et participent ainsi à la biodiversité. En plus d’apporter une touche subtilement colorée, ces fleurs jouent un rôle essentiel pour attirer les insectes ou pour agir comme répulsif contre les indésirables. Au-delà de ces pouvoirs, ces plantes aux mille et un parfums ont une autre vertu, celle d’agrémenter nos plats.

Remettons ces perles de la nature au goût du jour et découvrons 5 fleurs comestibles qui délivreront leurs saveurs et leur beauté pour parfaire nos délices culinaires.