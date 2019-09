5 expériences culinaires à ne pas manquer au Japon

Depuis le vendredi 20 septembre, le Japon est l'épicentre de la planète ovalie à l'occasion de la neuvième Coupe du Monde de rugby, dont le coup d'envoi a été donné depuis Tokyo. Pour les supporters, ce voyage est l'occasion de s'initier à la culture nippone, dont l'une des pierres angulaires est la gastronomie. Voici les cinq expériences culinaires à découvrir entre deux matches.

Goûter à la cuisine kaiseki La gastronomie japonaise est tout sauf un résumé d'un plateau de sushis ou d'une soupe de ramen. Sa forme la plus raffinée correspond à la cuisine kaiseki ryori, originellement préparée par les moines et donc végétarienne. Mais sa formule a évolué et intègre désormais poissons et viandes. Associée à la cérémonie du thé, elle consiste à enchaîner une ribambelle de petits plats construits autour de produits de saison et locaux: champignons cuits dans un bouillon, tofu, poisson grillé, omelette, sashimi, noix de Saint-Jacques... Une véritable institution au Japon, que l'on savoure généralement en réservant une nuit dans un ryokan, une auberge traditionnelle.

Acheter un bento à la gare Accaparés par leur métier, les Japonais n'ont pas toujours l'agenda pour consacrer du temps à l'heure du repas. Mais ce n'est pas pour autant que la qualité de leur déjeuner en est négligée. Entre deux trains, ils achètent dans les petites échoppes des gares des bentos, dans lesquels on trouve saumon, œufs de saumon, poulet, tofu, poignée de riz, algues, le tout conditionné avec soin dans une barquette en bois laqué ou en résine réutilisable. Qui plus est, ces bentos pris sur le pouce affichent des prix économiques.

Commander ses sushis comme si c'était un jeu vidéo A Tokyo, dans l'effervescent quartier de Shibuya, commander des sushis est aussi ludique qu'une partie de Mario Kart. Chaque client s'installe devant une tablette et choisit à sa guise tempuras, sashimis, sushis et autres poissons crus. C'est délicieusement amusant lorsque les petites assiettes défilent à toute vitesse sur le tapis roulant. Aussitôt commandé, aussitôt débarqué devant soi! On engloutit les bouchées aussi vite que l'on voit passer les commandes des autres clients sous son nez. Les consommateurs ont à disposition un robinet pour se préparer un thé vert à volonté.

Commander un bol de soba dans un distributeur au restaurant Voilà une autre façon ludique de prendre un repas au Japon. Imiter les salarymen pressés d'engloutir leur dîner avant de rentrer chez eux. Pour ce faire, de nombreuses tavernes mettent à disposition un distributeur à l'entrée, sur lequel on sélectionne son plat. En général, ce sont des ramens ou des bols de soba, des nouilles de sarrasin que l'on peut déguster froides plongées dans la sauce soja. On prend son ticket et on s'installe au bar en attendant que son plateau soit servi, accompagné de thé vert ou d'un peu de saké.