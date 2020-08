4. Utilisez les filtres avec prudence

5 conseils pour prendre des photos de vos plats pour les réseaux sociaux - © Tous droits réservés

Vous êtes peut-être fan du #nofilter, mais utiliser un filtre reste très tentant. Si vous optez pour l'option filtre, évitez d’utiliser des filtres noir et blanc, à effet old school ou sépia. Pour éviter un résultat artificiel, il faut également faire attention à l’intensité du filtre et jouer avec les réglages. La luminosité et le contraste rendent les photos plus vives. Une légère augmentation de la luminosité et du contraste fera ressortir les différentes couleurs, en plus des lumières et des ombres de la photo. La saturation régule l’intensité des couleurs, des couleurs plus chaudes et plus saturées rendent les plats plus attractifs. Attention simplement de ne pas en abuser.