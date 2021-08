5 choses que vous ne savez pas sur les frites !

1. Les frites seraient nées à Namur

Les bonnes frites Belges

Russe, Française, Espagnole… La frite aurait beaucoup d’origines ! Mais entre nous, soyons clairs, la frite est belge et elle serait même namuroise. Une légende raconte que les paysans au XVIIe siècle pêchaient des petits poissons (menu fretin) dans la Meuse, les faisaient frire et les mangeaient comme ça ! Mais un jour, l’hiver fut tellement froid que le fleuve gela. Plus moyen de pêcher ! Mais ils sont intelligents, ces paysans. Ils remplacèrent les poissons par des pommes de terre. Ils les découpèrent en forme des menus fretins et les firent frire ! Pourquoi changer une recette qui fonctionne ? Et BOUM, ça a fait des frites ! Merci aux pêcheurs namurois ! Entre nous, cette légende est quelque peu controversée. Mais peu importe d’où viennent les frites, le principal, c’est qu’elles soient délicieuses !

2. « French fries » ou « Belgian fries » ?

French fries ou Belgium fries

Si les frites sont belges, pourquoi les Anglais disent-ils « French fries » et non « Belgian fries » ? Ça sonne d’ailleurs beaucoup mieux, vous ne trouvez pas ? En fait, ça n’a rien à voir avec la France ! Le terme « to french » signifie dans un vieil irlandais « couper en morceaux ». Les « French fries » se traduisent donc par « pommes de terre coupées » et non « frites françaises ».

3. Deux journées nationales de la frite

Quelles sauces pour vos frites?

Non, vous ne rêvez pas. Il existe bien deux fêtes nationales de la frite. En Belgique, elle est célébrée le 1er août. Alors qu’en France, le bâtonnet frit est fêté la veille de la Fête Nationale, le 13 juillet. Ce sont donc deux bonnes occasions de manger des frites ! Et pour couronner le tout, il existe même la Semaine de la frite en Belgique ! Elle se déroule généralement au début du mois de décembre. On ne fait pas les choses à moitié. En tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’au moins trois fois par an, vous ne devriez plus vous poser la question : « Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? ». C’est une évidence : manger un bon cornet de frites ! Mais par contre, la bonne question sera : « Avec quelle sauce ? Mayo ou ketchup ? ».

4. 5000 frituristes en Belgique

Les frites

En Belgique, vous pouvez vous perdre au fond des Ardennes, vous trouverez toujours une friterie. Il existe environ 5000 frituristes. Autrement dit, c’est une baraque à frite par village ! C’est énorme mais pas étonnant pour le pays de la frite ! En moyenne, ce sont 2 millions de tonnes de frites qui sont produites par an. Chaque frituriste vend environ 100 paquets de frites par jour. Eh oui, 25% des Belges se rendent au moins deux fois par semaine dans un fritkot et 80% plusieurs fois par an.

5. Les Belges sont les plus gros consommateurs de frites SURGELEES