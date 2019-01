4 vérités sur le cidre pour l'accorder à la galette des rois

La galette est aujourd'hui la reine du dessert à l'occasion de l'Épiphanie. Et comme les clichés ont la vie dure en matière d'accords - et le cidre ne fait pas exception -, tour d'horizon de ce qu'il faut absolument savoir pour arroser la galette des rois sans faute.

Le cidre ne propose pas qu'un seul goût On sait bien sûr qu'il existe du cidre brut (au moins 4% d'alcool) ou doux (moins de 3%) mais ce jus de pommes fermenté ne peut être réduit à une seule et unique saveur. Car plusieurs variétés de pommes à cidre sont utilisées pour produire le délicieux breuvage, notamment la Marie Ménard et la Binet Rouge. Chacune est classée en trois catégories pour distinguer les fruits doux des acides et des amères. Surtout, le choix du cidre est tout sauf binaire. Il existe aussi du cidre demi-sec, qui comprend 28 à 42 g de sucre par litre, tandis que le cidre traditionnel se différencie avec sa plus forte teneur en alcool (5%) et une robe légèrement trouble. Sans compter qu'une version rosée du cidre peut aussi avoir le mérite de se retrouver à table.

Le cidre bénéficie aussi de ses propres signes de qualité A l'instar du vin, pour lequel on peut avoir des préférences pour telle ou telle appellation, le cidre bénéficie d'indications géographiques protégées: le cidre de Bretagne et le cidre de Normandie. Le second se distingue par des saveurs très fruitées. Outre ces IGP, on peut aussi faire sa sélection grâce à deux appellations: le cidre de Cornouille, en Bretagne, et le cidre du Pays d'Auge, en Normandie.

Le cidre bouché, ce n'est pas du cidre fermier Haro sur les malentendus: un cidre bouché n'est pas une boisson qui a un goût de bouchon. Si le terme existe dans le vin, il est impossible de le retranscrire dans le monde du cidre. C'est un cidre de meilleure qualité. On le reconnaît par sa teneur en alcool plus élevée mais aussi par sa bouteille champenoise. Quant au cidre fermier, il s'agit d'une boisson qu'un producteur a réalisée avec les pommes de son propre verger. A ne pas confondre avec un cidre artisanal.