4 recettes de vinaigre aromatisé pour donner du peps à vos salades

On apprécie souvent les saveurs d’un bon vinaigre aromatisé pour agrémenter nos plats, nos salades. Quand il est fait maison, c’est une petite touche toute personnelle et unique que l’on invite au menu du jour, les délices en sont décuplés. Peut-être avez-vous d’ailleurs des herbes aromatiques que vous avez pris soin de faire sécher par vous-même et qui vous permettront de réaliser ces divins vinaigres DIY. Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies car les condiments peuvent combiner tant d’arômes pour venir souligner vos mets. Si l’imagination vous fait défaut ou encore si vous reproduisez inlassablement les mêmes recettes, voici de quoi redonner du peps à vos vinaigres maison.

Un vinaigre à l’estragon simple à faire

Pour cette petite mise en bouche lespritjardin nous propose une recette simple à base d’estragon qui est l’herbe aromatique par excellence pour sublimer vos plats, vos salades. C’est d’ailleurs aussi simple et efficace qu’un bon poulet à l’estragon dont on vous refile la recette parce que les bonnes choses, ça se partage ! Ingrédients : 1 rameau d’estragon ou 20 g de feuilles séchées

du vinaigre de vin blanc ou de cidre ou de vin

1 bouteille stérilisée Recette : Placez un beau rameau d’estragon dans une bouteille. Faites chauffer du vinaigre de vin blanc, vinaigre de cidre ou vinaigre de vin. Versez-le sur le feuillage pour qu’il soit entièrement recouvert par le liquide. Refermez le contenant et conservez 2 à 3 mois. Assaisonnez vos salades et dégustez.

Un vinaigre aux fleurs de ciboulette du jardin

La ciboulette est une plante très volontaire et peu exigeante. Rien de plus facile donc que la cultiver chez soi. Elle arrivera très vite à maturité et vous pourrez profiter de ses belles fleurs de couleur parme pour parfumer vos salades. Voici une recette de vinaigre aux fleurs de ciboulettes que nous propose lesfoodies. Lire aussi : Recette : pancakes salés de pommes de terre et ciboulette Ingrédients : 50 fleurs de ciboulette, cueillies avant que la rosée matinale ne se soit évaporée

750 ml de vinaigre blanc

1 bocal à stérilisation

des bouteilles et leur bouchon ou des bocaux en verre Recette : Lavez correctement les fleurs de ciboulette trois fois consécutives dans de l’eau bien propre Egouttez et séchez dans un torchon Chauffez le vinaigre jusqu’à ce que la température atteigne 88 C° (juste avant les gros bouillons) pour que l’acide acétique ne s’évapore pas. Déposez les fleurs dans le pot stérilisé. Versez le vinaigre chaud dessus et refermez. Lorsque le vinaigre a refroidi, placez-le au réfrigérateur pendant 10 jours, il s’emparera d’une belle couleur. Filtrez le vinaigre et mettez en bouteille que vous conserverez dans le noir au frais. Assaisonnez vos salades, vos tomates, vos plats et savourez !

Un vinaigre de pomme zéro déchet du chef Candice

Comme nous l’explique Candice Kother, faire du vinaigre est possible grâce à chaque ingrédient qui contient du sucre. De l’écorce d’ananas au trognon de pomme, tout est permis ! On ne gaspille rien, on récupère tout, c’est le maître mot pour ces vinaigres de fruits. Découvrons la recette de notre chef du jour pour ce vinaigre aromatisé aux saveurs douces et rondes de pomme. Ingrédients : les épluchures et les trognons de 6 pommes

1 càs rase de sucre blanc

de l’eau de source à hauteur

1 bocal grand et haut d’1L Recette : Placez tous les ingrédients dans un bocal que vous recouvrirez avec un linge fin. Pendant 7 jours, laissez fermenter tout en mélangeant 2 à 3 fois par jour le tout. Dès que des bulles apparaitront ainsi qu'une odeur alcoolisée, ce sera le signe que la fermentation est active. Laissez poser 7 jours de plus en mélangeant 1 fois par jour. Le vinaigre sera composé et s'il n'y a pas d'effervescence, vous pourrez alors le mettre en bouteille. Mélangez correctement votre vinaigre tous les mois.

Un vinaigre d’orange simple et rapide

