4 recettes de smoothies pour booster votre moral

Si la météo peu clémente de ces derniers temps a sapé votre moral en plus de la crise sanitaire qui perdure et nous file le bourdon, pas de panique, nous avons un cocktail de smoothies à vous proposer illico pour vous rebooster. On ne se dégonfle pas pour autant face à cette petite baisse de régime car bien des solutions s’offrent à nous pour refaire pétiller notre humeur. Les légumes et les fruits de saison peuvent nous redonner la pêche en plus de prendre soin de notre santé. Direction le bar à smoothies pour découvrir quelques breuvages qui vont vitaminer notre esprit.

Un smoothie détonnant de bonne humeur

Mesentirbien.com nous propose cette recette contre la baisse de moral. La banane, le gingembre et les épinards sont les ingrédients qui vont redonner du peps à notre humeur grâce à leur teneur en magnésium et en vitamines. Ingrédients : 1 banane

1 poignée d’épinards

1 càs de beurre d’arachide

1 càs d’huile de lin

1 càc de gingembre

1,5 litre d’eau (ou de lait végétal) Recette : Pelez la banane et détaillez-la en morceaux. Passez les épinards sous l’eau et mixez-les dans un blender avec les morceaux de banane. Ajoutez le beurre d’arachide, l’huile de lin et 1 càc de gingembre frais ou en poudre. Versez le lait végétal ou l’eau selon ce que vous préférez. Mixez le tout jusqu’à obtention d’une consistance lisse. Pour vous faire plaisir, découvrez aussi la recette du bon burger de steak de pois chiches aux épinards frais et au gruyère. Un délice qui fera craquer toute la famille.

Le smoothie à la mâche pour le peps

La mâche est un super aliment pour rebooster le moral car elle contient une très grande quantité de vitamines C, E, B9 ainsi que du fer et des béta-carotènes. C’est un antioxydant de choix qui délivre tous ses atouts pour booster le moral et nous redonner de l’élan. Découvrons cette recette concoctée par femmeactuelle.fr. Ingrédients : 2 poignées de mâche

125 gr de graines de citrouille

2 dattes

2 càs de sirop d’agave

500 ml d’eau Mélangez le tout et dégustez ! Une autre façon de profiter des bienfaits de la mâche est de la déguster sous forme de crumble au fromage frais, voici la recette pour le plaisir du palais.

Un smoothie cocktail de fruits pour vitaminer l’esprit

On mise tout sur les fruits pour revitaminer notre moral. 750g.com nous présente cette recette de la bonne humeur qui allie parfaitement les fruits de saison. Ces fruits sont gorgés d'eau et participent à notre bonne hydratation, ils sont aussi riches en fibres et en vitamines essentielles pour booster notre vitalité. L'abricot intégré dans cette recette est d'ailleurs un précieux allié pour notre santé. Ingrédients : quelques glaçons

40 cl de jus de poire

4 nectarines

4 abricots

4 poires Recette : Pelez et coupez la poire en morceaux. Dénoyautez et réduisez les nectarines et les abricots en petits morceaux. Mixez les glaçons au blender. Ajoutez les autres ingrédients. Mixez jusqu’à l’obtention d’un mélange onctueux. Savourez !

Un smoothie brun qui refile la banane

