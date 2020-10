Un brunch ne doit surtout pas se contenter d'associer simplement du sucré au salé et de servir les incontournables culinaires de la culture anglo-saxonne, à commencer par les pancakes. Tous les brunchs n'ont pas le même goût à travers le monde et à Hong Kong, on a coutume de servir un indémodable de la cuisine chinoise : les dim sum .

Une tortilla ou des tamagoyakis plutôt que des oeufs benedict

4 recettes de brunch du monde : pimpons un peu nos repas ! - © Cris Cantn - Getty Images

En Espagne, le brunch a tendance à puiser dans la culture des tapas pour composer le menu. Et à ce titre, c'est une bonne idée pour moderniser ces bons vieux œufs Bénédicte ou le (trop couru) œuf poché. Place à la tortilla, avec sa profusion de pommes de terre saisies dans une poêle avec les œufs.

Encore plus surprenant : et si vous vous lanciez dans la confection de tamagoyakis ? Cette omelette typiquement japonaise, qui demande un certain tour de main pour parvenir à la rouler avec la délicatesse la plus aiguisée, est un must de n'importe quelle izakaya au Japon (sorte de brasserie japonaise, ndlr). A la différence de l'omelette française, on cuit de très fines couches d'oeufs les unes après les autres, que l'on assemble petit à petit sous forme de rouleaux. Au final, on obtient des bouchées ultra-moelleuses que l'on peut accommoder d'herbes, d'oignons nouveaux émincés ou même... de tarama !

Voici une idée de recette rien que pour vous : Tortilla à la catalane