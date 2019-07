4 aliments "healthy" qui blessent notre planète

Rendu célèbre embelli de quelques filtres sur Instagram, l’avocat est beaucoup consommé aujourd’hui. À côté du goût, il présente plusieurs bons éléments pour le corps : les acides gras insaturés, de vitamines et de minéraux, sont excellents pour le cœur et la circulation.

Fruit: Avocado Isolated on White Background - © Floortje - Getty Images/iStockphoto

Avant celle-ci, l’élevage des saumons pose déjà question : il nécessite des kilos de poissons sauvages et de protéines animales pour les alimenter, sans parler des antibiotiques auxquels beaucoup d’éleveurs ont recours.

Apprécié dans les sushis et les salades méditerranéennes, le poisson étant une très bonne source de protéines et de vitamine D . Malheureusement, la culture du saumon est également source de nombreux problèmes : la surpêche menace l’espèce.

Salmon fish on the cutting board - © ansonmiao - Getty Images

Le riz

rice - © ansonsaw - Getty Images/iStockphoto

Aliment de base de notre alimentation, le riz est riche en glucides et source de vitamines B1 et B2 importantes pour le système nerveux, faible en sel et en graisses.

Tout comme l’avocat, sa culture nécessite une quantité d’eau astronomique : 3400 litres d’eau pour produire 1kg.

Trop élevée, l’irrigation entraîne l’érosion prématurée des sols et donc la destruction des nappes phréatiques dans certaines zones.