3 indispensables dans vos placards de cuisine s'il y a un reconfinement.

On les utilise pour préparer un risotto mais vous pouvez très bien aromatiser l'eau de vos pâtes ou de vos lentilles. Pensez aussi à eux en tant qu'assaisonnement pour les saupoudrer sur une omelette ou préparer une marinade.

C'est le détail qui est revenu sans en avoir l'air dans nombre de recettes de Cyril Lignac lors de son émission quotidienne "Tous en cuisine". Poule, boeuf, légume... Ces petits dés vous sauveront la vie en cas de reconfinement pour donner plus de pep à vos plats.

La levure chimique

La levure chimique. - © Westend61 - Getty Images/Westend61

C'est bien beau d'avoir pléthore de paquets de farine dans vos placards, mais avez-vous pensé à la levure chimique si vous prévoyez un atelier de pâtisserie ? De nombreux consommateurs ont compris leur erreur lors du premier confinement en se focalisant uniquement sur la farine.

Sachez qu'à défaut, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude pour remplacer la levure chimique et donner une texture aérienne. Et n'oubliez pas la levure fraîche de boulanger si la frénésie du pain maison venait à reprendre. Seul hic, elle est périssable et ne tient que deux semaines au réfrigérateur.