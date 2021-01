3 adresses gourmandes à Bruxelles où trouver du pain au levain

Grain

Paul-Antoine Bertin qui possède déjà un bar à vin et un restaurant (Rebel et ötap ) est à l’initiative de cette boulangerie. Ce chef et jeune entrepreneur en vue à Bruxelles s’est entouré de Gauthier Renault dans son atelier. La production complètement artisanale se base sur un levain âgé de 3 ans et des farines bio belges. Chez Grain, le comptoir et l’atelier se confondent avec des allures de boulangerie d’antan. Ce lieu brut met en avant naturellement les pains et les baguettes qui ne demandent qu’à être goutés.