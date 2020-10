1/4 de la planète a mangé plus de pâtes pendant le confinement.

Les pâtes ont été l’un des symboles du confinement. On se souvient tous de ces rayons de supermarchés entièrement vides ! L’effet fut général. Car un quart des consommateurs dans le monde a mangé plus que d’habitude coquillettes, fusilli et autres spaghetti.

À l’occasion de la Journée mondiale des pâtes, prévue le 25 octobre, l’Unione Italiana Food et l’ICE dressent un portrait de la consommation de ce plat typique de la culture transalpine. Plus de 5000 personnes ont été interrogées en Allemagne, en Italie, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui représentent plus d’un tiers du marché des pâtes dans le monde.

Après avoir désigné une pizzeria bruxelloise 5e meilleure d’Europe, les Italiens continuent à analyser la consommation de leurs spécialités dans le monde.