Une pizzeria Bruxelloise élue 5e meilleure d'Europe

He oui, il n’y a pas qu’en Italie qu’on peut manger de bonnes pizzas et vous avez même de la chance, on peut en manger dans notre plat pays des incroyables.

Et c’est une adresse à Bruxelles, au Sablon qui a reçu la 5e place du classement du guide italien "50 Top" qui classe les meilleures pizzerias d’Europe. Déjà dans le classement en 2019, elle est passée de la 24e au top 5, elle voudrait donc la peine d’aller y faire un tour !

D’après le jury de 50toppizza on peut en attendre : "Une expression complète et cohérente du style napolitain se trouve dans le centre de Bruxelles. C’est, en bref, l’expérience que vous pouvez attendre dans ce restaurant bien établi où les plats traditionnels napolitains, notamment ceux à base de fruits de mer, sont accompagnés de pizzas bien faites et bien levées, cuites au four à bois. Des pizzas classiques à celles plus personnalisées et plus gourmandes, vous pouvez sentir l’influence napolitaine. Il en va de même pour le service, qui est attentif, professionnel mais aussi joyeux et informel. Il est également possible de manger en plein air. Il y a une bonne sélection de bières, y compris des bières artisanales italiennes, et des étiquettes italiennes. Toutefois, très peu de marques sont originaires de la région de Campanie."

Et le plus non négligeable : elles ont des prix tout à fait raisonnables pour des produits d’aussi bonnes qualités (entre 9 et 20 euros).