Un resto en chambre d'hôtel, pour tous les nostalgiques du restaurant

L’horeca se mobilise et tente de sauver les meubles en proposant des partenariats entre hôtels et restaurants.

Vous l’avez probablement vu pour la Saint-Valentin, de nombreux hôtels proposent un bon plan pour tous les nostalgiques des restaurants : une nuit en chambre, un repas 3 services (ou plus) et un petit-déjeuner. Un package pouvant aller de 100 à 400 euros en fonction de l’hôtel et du chef ou du restaurant partenaire.

Si de nombreux hôtels offrent cette option de package avec leur restaurant maison (vous trouverez pas mal d’options sur le blog d'Au goût d’Emma), d’autres travaillent en partenariat avec des chefs dont les restaurants sont aujourd’hui (malheureusement) toujours fermés.

Lire aussi : A l’hôtel Qbic de Bruxelles, un dîner de Saint-Valentin garanti sans Covid

C’est notamment le cas des Pentahotels qui, à Bruxelles, Liège et Leuven proposent "Les Chambres du Chef", édition printanière "Hello Spring".

Comme on peut le lire sur le site Internet de l’hôtel de Bruxelles : "Chaque jeudi, vendredi et samedi [soirs], un restaurant et son chef sont à l’honneur pour émoustiller vos papilles. Plusieurs chambres seront dédiées aux Chambres du Chef by Penta. Votre salle à manger privée pour 2, qui se situe soit dans une chambre communicante avec votre chambre, soit dans une chambre voisine, soit dans une Suite (total 33m²) sera votre cadre pour découvrir le menu unique préparé et cuisiné et servi par le Chef de votre choix."

Concept simple et efficace, pour 169 euros (pour deux personnes) vous aurez droit à :