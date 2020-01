Tour d'horizon des Galettes des Rois pour l'Épiphanie

Vous ne savez pas où acheter votre Galette des Rois pour lundi ? Tendance passe en revue quelques-uns des meilleurs boulangers-pâtissiers.

Cependant, nous n’avons pas la science infuse donc il y en a certainement beaucoup d’autres absolument délicieuses !

La pomme des Tartes de Françoise

Une fois n’est pas coutume, la merveilleuse pâtisserie uccloise propose cette année une galette revisitée avec des jolis fruits : de la pomme.

Prix : 16 € la galette pour 4 personnes et 21 € pour 8 personnes

Adresse : Rue Vanderkindere 367, 1180 Uccle (et deux autres adresses)

La Galette de Rob

Une puriste cette galette puisqu’elle est composée uniquement de feuilletage et de crème d’amandes.

Prix : 19 € la galette pour 4 personnes et 26,50 pour 6 personnes.

Adresse : Boulevard de la Woluwe 28, 1150 Woluwe-Saint-Pierre

La presque chocolatée de Benoit Nihan

Ce grand artiste du chocolat a décidé de revisiter la galette en y ajoutant quelques éclats de fèves torréfiées. Délicat et gourmand !

Prix : 29 € la galette pour 4 à 6 personnes

Adresse : Chaussée de Waterloo 506, 1050 Ixelles

La sans gluten de Chambelland

Pour que tout le monde puisse profiter de cette jolie et gourmande tradition, la boulangerie Chambelland propose une galette des rois sans gluten. Elle n’est par contre pas sans lactose puisqu’on y trouve des œufs, de la poudre d’amande maison, du beurre, du sucre de canne, de la farine de maïs, des amandes et du rhum.

Prix : 35 € la galette pour 8 personnes, 4,80 € la part individuelle

Adresse : Avenue de l’Université 42, 1050 Ixelles

La Japonaise de Brian Joyeux

Ce sont deux galettes que vous retrouverez chez Brian Joyeux cette année : une classique et un clin d’œil au pays qui accueillera les JO cette année avec du thé vert matcha et du citron confit !

Prix : 25 € la galette classique pour 6 personnes et 27 € pour la galette au thé vert matcha pour 6 personnes

Adresse : Rue du Congrès 3, 1000 Bruxelles

La Luxueuse de Wittamer

Une véritable institution bruxelloise et Fournisseur Officiel de la Cour de Belgique qui ne déçoit jamais, quelles que soient les pâtisseries qu’on va y chercher.

Prix : 26,40€ la galette pour 4 personnes

Adresse : Place du Grand Sablon 6, 1000 Bruxelles

La Liégeoise de Eggenols

Un savoir-faire qui n’est plus à démontrer et où les galettes sont affublées des fèves du folklore de la ville et, cette année, sur l’histoire du chocolat.