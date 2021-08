Top 50 des meilleures pizzerias d’Europe : deux adresses Bruxelloises sont à l’honneur !

Ce qu’en pense TopPizza : "Situé en plein cœur de la ville, cet établissement est facilement accessible en transports en commun. Il est chaleureux et accueillant avec ses tables caractéristiques et son four à bois à l’arrière. La pâte à pizza est bien levée et parfumée, avec une croûte qui n’est pas trop prononcée. Les produits sont tous de qualité supérieure et italiens. Il y a une variété de choix qui est bien organisée sur le menu. Vous pouvez choisir parmi les pizzas blanches ou rouges, les calzoni ou les spéciaux. Le service est très efficace. Il y a un choix intéressant de boissons qui comprend des vins italiens et des bières belges, comme on peut s’y attendre. Les prix sont dans la moyenne de la ville de Bruxelles."

Plus d'infos : Piola Pizza, Place Saint-Josse 8