TheFork : 50% de réduction dans près de 100 restaurants avec la campagne " Back to the Restaurant "

Du 17 septembre au 17 novembre, grâce à l’événement " Back to the Restaurant ", les Belges pourront profiter de 50% de réduction dans près de 100 restaurants partenaires sur tout le territoire, afin de soutenir la restauration et maintenir le cap des réservations après la saison estivale.

"Back to the Restaurant" une opération créée par TheFork dans les 22 pays où le site est utilisé. En Belgique, ce sont près de 100 restaurants qui participent à l’opération.

L’objectif de cette campagne est de soutenir et de promouvoir les restaurants belges tout en permettant aux consommateurs d’en profiter à des prix préférentiels. De nombreux partenaires, dont Michelin, soutiennent également le secteur de la restauration et ont décidé d’unir leurs forces en rejoignant l’initiative TheFork.

Revenir au restaurant sans se ruiner

"Back to the Restaurant" vise à rendre la gastronomie accessible à tous. Ces offres spéciales à 50% permettront aux consommateurs, également impactés par la crise économique liée à l’épidémie, de s’offrir une sortie au restaurant avec un petit budget, en plus de leur donner accès à certaines adresses moins abordables en temps normal. Au menu : des restaurants étoilés, des bistrots contemporains de jeunes chefs talentueux ainsi que des brasseries renommées… L’occasion de découvrir de nouvelles adresses ou de retourner dans sa brasserie préférée.

Le Guide MICHELIN et les "MICHELIN Specials"

Le Guide MICHELIN, avec un fort désir de soutenir le secteur gastronomique, s’est associé à l’opération en proposant les “MICHELIN Specials”. Les amateurs de tables sélectionnées par le Guide MICHELIN pourront ainsi découvrir des expériences gastronomiques uniques du 17 septembre au 17 novembre. Ces menus exclusifs, qui peuvent être réservés sur le site web et l’application TheFork permettront aux convives de pénétrer dans l’univers créatif du chef : discussions en tête à tête avec ce dernier, visite de la cave à vin avec son sommelier, dégustation de produits, etc.

Rendez-vous sur l’application TheFork ou sur www.thefork.be pour la réservation d’une table entre le 17 septembre et le 17 novembre 2020 inclus.