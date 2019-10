Resto Days étoilés : un menu gastronomique à 29€

Depuis 2010, le concept des RestoDays reste le même bien que la sélection s’étoffe : proposer des tables gastronomiques à un prix démocratiques. Plus de 200 restos participent à cette 20e édition du 4 au 13 octobre 2019.

L’occasion d’aller manger dans des restaurants gastronomiques et de se délecter de mets incroyables, sans se ruiner.

Les prix diffèrent en fonction du classement du restaurant dans le guide Gault et Millau : des menus à partir de 22€ pour le lunch et à partir de 29€ le soir. Comptez +11€ (Gault&Millau entre 12/20 et 14/20), +17€ (Gault&Millau à partir de 15/20 ou 1 étoile Michelin) et +32€ (pour les restaurants avec 2 étoiles Michelin).

Toutes les réservations des RestoDays se font en ligne sur le site internet RestoDays.be. Dépêchez-vous, les places partent très vite.

Nous avons déjà testé deux des tables proposées à Bruxelles : La Table de Mus et Le Passage. Vous ne serez pas déçu, allez-y les yeux fermés !